Кубок открытия сезона любительской футбольной лиги Пскова стартует 10 марта

16:08, 06 марта 2024, ПАИ

Кубок открытия сезона любительской футбольной лиги Пскова стартует в спорткомплексе «Писковичи» 10 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

В соревнованиях примут участие 16 команд, которые разбили на четыре подгруппы. В плей-офф соревнований выйдут все коллективы. Матчи на выбывание начнутся со стадии 1/8 финала, где первые места групп сыграют с последними, а вторые с третьими.

Соревнования откроет матч команд Dream Team и «Реал».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».