На праздничных выходных в Псковском музее расскажут о моде Средневековья

16:04, 06 марта 2024, ПАИ

В праздничные выходные, 8 и 9 марта, в Палатах у Сокольей башни состоится интерактивная программа «Средневековая модница». Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее.

Программа посвящена истории древнерусского костюма, украшений и ремесла. На встрече гости познакомятся с нарядами средневековых горожан, узнают о нюансах обработки и крашения тканей в средние века, а также с древними секретами красоты. Программа завершится мастер-классом по ткачеству на бёрдо.

8 марта в 15:00 и 9 марта в 13:00. Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский пер., 7). Запись по телефону 8 8112 33 13 90.