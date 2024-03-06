Более 1,5 миллиона рублей привлекли ТОС округа №1 в Пскове за 2023 год

16:43, 06 марта 2024, ПАИ

Более 1,5 миллиона рублей привлекли территориальные общественные самоуправления (ТОС) округа № 1 в Пскове за 2023 год. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 марта.

«В прошлом году с помощью активности небольшого количества ТОС в округ было привлечено свыше 1,5 миллиона рублей», – отметил он.

На эти средства во дворах округа № 1 установили детские площадки, видеонаблюдение, а также благоустроили газон, установили шлагбаумы и сделали ремонт в подъездах.

Кроме того, в этом году уже поданы заявки на областной конкурс от четырёх ТОС округа. «Сейчас ждём их выигрыша. Из этого перечня два ТОС новые, они ещё даже не участвовали в городском конкурсе, сразу пошли на область», – подчеркнул Юрий Бурлин.