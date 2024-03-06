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Общество

Вопросы профилактики правонарушений обсудили в Пскове

Вопросы профилактики правонарушений обсудили на заседании межведомственной комиссии Псковской области сегодня, 6 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Вопросы профилактики правонарушений обсудили в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Заседание проходило под руководством врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова. Комиссия обсудила профилактическую работу среди бывших заключённых и осуждённых без изоляции от общества. Было принято решение усилить работу по профориентации и трудоустройству освобождённых от наказаний граждан, а также приурочить комплекс этих мероприятий к проведению регионального и федерального этапов всероссийской ярмарки вакансий.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы использования средств индивидуальной мобильности. В прошлом году выросло число ДТП с участием электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев и других подобных средств передвижения. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий являлось превышение скорости. Для предотвращения подобных ситуаций комиссия проработает возможность ограничения скоростного режима движения мобильных транспортных средств в общественных местах.

Особое внимание уделили информационно-разъяснительной работе с населением в интернете и в СМИ. По словам Андрея Вьюнова, эта деятельность должна быть направлена на подростков, а каналы и методы взаимодействия с молодёжью должны соответствовать её возрастным особенностям.

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