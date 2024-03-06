Псковичам посоветовали не публиковать много данных о себе в интернете

17:51, 06 марта 2024, ПАИ

Не публиковать много личной информации в своих аккаунтах в социальных сетях призвала псковичей эксперт-деструктолог, юрист Ольга Стрекалова. Правилами безопасного ведения личной странички в соцсетях она поделилась в беседе с корреспондентом ПАИ.

В настоящее время практически невозможно не иметь аккаунта в социальных сетях. Во-первых, это вызывает у людей банальное неудобство по части общения, а во-вторых, может спровоцировать сложности даже при устройстве на работу, уточнила специалист. «Многие крупные компании не берут на работу людей, у которых нет социальных сетей и которых они не могут по этим самым социальным сетям изучить», – пояснила она.

«Некой панацеи не существует, но если вы ведёте публичный аккаунт, направленный на продвижение вас как специалиста, он должен быть посвящён этой тематике. Он не должен включать ваши личные интересы и занятия. Если это ваш личный аккаунт, то в нём должны быть установлены ограничения по доступу людей к информации... Не стоит допускать к информации о своей жизни людей, с которыми вы не знакомы лично. И в принципе не стоит рассказывать многое о своей жизни людям, с которыми вы лично не знакомы», – отметила Ольга Стрекалова.

По словам юриста, людям необходимо придерживаться правил информационной гигиены. «Не стоит ни родителям, ни самим подросткам выкладывать много информации о себе. Я понимаю, что, наверное, юному поколению сложно это объяснить. Вот ты идёшь из школы домой, записываешь видео друзьям, выкладываешь в общий доступ, чтобы друзья посмотрели, как ты идешь из школы домой или из дома в школу. Но вся эта информация остаётся и сохраняется. И, к сожалению, потом она может быть использована против вас в той или иной ситуации», – заключила юрист.