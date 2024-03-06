Чебурашка поздравит псковичек с 8 Марта в центре Пскова

17:20, 06 марта 2024, ПАИ

Акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню, пройдёт в Пскове 8 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Акцию в Международный женский день проведёт Ресурсный центр добровольчества Псковской области.

В день праздника организаторы предлагают псковичкам и гостям города прогуляться по площади Ленина в поисках Чебурашки.

«Он обязательно принесёт вам праздничное настроение и подарит цветы», – подчеркнули в региональном Ресурсном центре добровольчества.