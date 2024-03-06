Чебурашка поздравит псковичек с 8 Марта в центре Пскова
Акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню, пройдёт в Пскове 8 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Акцию в Международный женский день проведёт Ресурсный центр добровольчества Псковской области.
В день праздника организаторы предлагают псковичкам и гостям города прогуляться по площади Ленина в поисках Чебурашки.
«Он обязательно принесёт вам праздничное настроение и подарит цветы», – подчеркнули в региональном Ресурсном центре добровольчества.
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