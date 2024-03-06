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Общество

Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, сообщает корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»
  • Михаил Ведерников принимает участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
    Фото: Ксения Степанова / студмедиа ПсковГУ «ТОЛК»

В составе псковской делегации 47 человек и 14 волонтёров, в том числе врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. Псковичи участвуют в мероприятиях разных тематических площадок, обмениваются опытом и успешными практиками в сфере молодёжной политики с представителями стран и регионов России. Программа фестиваля включает панельные сессии, дискуссии и лекции, мастер-классы, а также выставки, спортивные соревнования, совместные тренировки и добровольческие акции.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи – это крупнейшее международное молодёжное событие, которое объединило 20 тысяч участников со всего мира на федеральной территории «Сириус». Представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтёрства, спорта и многих других сфер смогли найти новых друзей и наладить контакты. Фестиваль предназначен для участников от 14 до 35 лет.

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