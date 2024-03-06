Женщина пострадала в ДТП на улице Леона Поземского в Пскове

19:14, 06 марта 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и наехал на отбойник на улице Леона Поземского в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водителя ослепило солнце.

В аварии пострадала 37-летняя пассажирка. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.