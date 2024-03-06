Концерт, посвящённый открытию Года семьи и 8 Марта, прошёл в Плюссе

20:35, 06 марта 2024, ПАИ

Праздничный концерт, посвящённый открытию Года семьи и Международному женскому дню, прошёл в Плюссе, сообщает газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»









Старт Году семьи дала глава Плюсского района Наталья Иванова. Она вручила медали семьям, которые прожили вместе более 50 лет, а также многодетным семьям.

«У нас много достойных крепких семей, развивающих и прославляющих наш край. Большое спасибо за то, что вы занимаетесь своими семьями, любите и цените своих близких и родных!» – сказала глава района.

Затем перед зрителями выступила музыкальная группа из Пскова «СамоРезы». «Они исполнили песню «С любовью встретиться» из легендарного кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», знаменитую «Завалинку» из репертуара ВИА «Сябры», трогательную «Не забывайте матерей» Валерия Халилова. И, конечно же, не обошлось без весёлых, зажигательных песен, которых так любят зрители», – написали в газете.