Художница авторского спектакля «Сказка в русской музыке» Ольга Чунчукова рассказала об особенностях песочной анимации

20:50, 06 марта 2024, ПАИ

Об особенностях песочной анимации рассказала художница, участница проекта «Музыка песчаных сказок» в Мариинском театре, участница авторского спектакля «Сказка в русской музыке» Оксана Чунчукова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Напомним, авторский спектакль «Сказка в русской музыке» состоится в рамках Фестиваля русской музыки в Псковской областной филармонии 19 марта. «Этот спектакль – это синтез трёх составляющих: песочной анимации, музыки и текста. В нём будет два музыкальных произведения: «Кикимора» Анатолия Лядова и «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, которые будут сопровождаться художественным словом Ольги Пикколо и моей песочной анимацией», – сказала Оксана Чунчукова.

«Я рисую на световом столе цветным песком, то есть изображение будет очень ярким и красочным. И в онлайн-формате на глазах у зрителей будут появляться сказочные персонажи, ну и так же исчезать, быстро и плавно», – отметила художница.

«Главная задача песочной анимации – сделать переход из одной картинки в другую. Самая главная её изюминка в этом, что зритель смотрит – и вроде бы непонятно, что там художник рисует, а потом – бац! – и это оказывается дерево или птица. Это на самом деле всё продумывается заранее. Многие меня спрашивают: «А это вы сейчас придумали то, что нарисовали? Это вам вдохновение пришло?» – а на самом деле у художников, так же как и у музыкантов с их нотами, есть раскадровка. И конечному результату этой раскадровки предшествует очень большая работа, идёт поиск образов, главных героев и переходов. Здесь нужно иметь образное мышление и развивать его, чтобы видеть эти образы, что на что похоже и во что может превратиться в дальнейшем», – рассказала Оксана Чунчукова.

По её словам, у каждого песочного художника свой песок. «Кто-то рисует речным песком, кто-то привозит песок с морских пляжей. Есть ещё разница во фракции песка: кто-то любит покрупнее песок, у меня же он очень мелкий. Кто-то даже вулканическим песком рисует. И от этого зависит и приём рисования тоже, потому что крупный песок, например, ты не сможешь с кулака насыпать в тоненькую линию. Ну и в принципе в песке можно всё отобразить: и природу, и пейзаж, и людей. Есть просто некоторые приёмы рисования песком», – отметила она.

«Стряхивать песок иногда жалко, особенно когда ты делаешь какую-то серьёзную работу. Либо какую-то афишу рисуешь и долго над ней сидишь, вырисовываешь не только руками, но и другими приспособлениями, чтобы передать, например, более тонкие линии или фактуры. Это кисти, палочки, пёрышки – у каждого тоже свои приспособления, кто во что горазд. И жалко бывает стряхивать, да. А когда вживую рисуешь, там это так быстро происходит, что не задумываешься об этом», – подчеркнула Оксана Чунчукова.

Оксана Чунчукова отметила, что сопровождение музыки песочной анимацией особенно подходят детям, потому что на обычном музыкальном представлении ребёнок долго не усидит. Другое дело, когда на экране происходит что-то интересное, когда картинки постоянно меняются.

Напомним, фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.