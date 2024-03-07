Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конец свадебного сезона наступил по народному календарю

Поликарпов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна, впоследствии стал епископом Смирнским. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве». Из сочинений Поликарпа сохранилось «Послание к Филиппийцам», в котором епископ всячески превозносит апостола Павла.

На Руси в этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили в народе. Ведь если свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.

Впрочем, девицы времени зря не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды. Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Денис Матвеев: «Народное признание» – знак качества Псковской области
07 марта 2024

ЕР обратится с поздравлениями к женщинам-военнослужащим
07 марта 2024

Кенгурята в сумке, вредная медведица и агрессивные фазаны: как встречают весну питомцы «Зоограда» Псковской области
07 марта 2024

Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года»
07 марта 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и Великолукском районе
07 марта 2024

От дня рождения до дня рождения: год Михаила Ведерникова
07 марта 2024

Из-за очередей на границе Латвии и Псковской области часть цветов не доедет до магазинов к 8 Марта
07 марта 2024

Борис Елкин поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...