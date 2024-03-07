Конец свадебного сезона наступил по народному календарю

07:24, 07 марта 2024, ПАИ

Поликарпов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна, впоследствии стал епископом Смирнским. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве». Из сочинений Поликарпа сохранилось «Послание к Филиппийцам», в котором епископ всячески превозносит апостола Павла.

На Руси в этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили в народе. Ведь если свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.

Впрочем, девицы времени зря не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды. Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».