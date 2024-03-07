Конец свадебного сезона наступил по народному календарю
Поликарпов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна, впоследствии стал епископом Смирнским. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве». Из сочинений Поликарпа сохранилось «Послание к Филиппийцам», в котором епископ всячески превозносит апостола Павла.
На Руси в этот день незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили в народе. Ведь если свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.
Впрочем, девицы времени зря не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды. Например, девушки дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».
Особые поговорки были на Поликарпа о сороках. Говорили: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. Действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».
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