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«Дьявольскую» комету запечатлел над Псковской областью астроном-любитель

«Дьявольскую» комету запечатлел над Псковской областью астроном-любитель Пётр Митрофанов. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Дьявольскую» комету запечатлел над Псковской областью астроном-любитель. Фото Петра Митрофанова

«Комета Понса — Брукса уже достаточно яркая! - отметил Пётр. - Съёмка велась в 10 км от города. Интересно, какой она могла бы получиться, если выехать, например, хотя бы за 50 км от города в серую зону засветки».

Пётр отметил, что псковичи могут попытаться увидеть комету невооруженным глазом до 14 марта, потом наблюдениям (и съемке) будет мешать Луна. Следующее безлунное «окно» откроется примерно с 27 марта.

Комета Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) — короткопериодическая комета из семейства Галлея. Открыта 12 июля 1812 года французским астрономом Жан-Луи Понсом в Марсельской обсерватории. Он описал её как маленькую, плохо различимую туманность. Чуть позднее, 1 августа, комета была независимо открыта российским астрономом Винсентом Вишневским, а ещё днём позже — французским астрономом Алексисом Буваром.

В 2016 году было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что эта комета может быть родоначальницей метеорного потока. Комета обладает длительным периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 70 лет.

Комету ещё называли «дьявольской». В 2023 году у неё взорвалась вершина, из-за этого у кометы появились «рога». Сейчас из-за частых извержений «рога» исчезли. Со временем могут появиться снова. 12P представляет собой криовулканическую комету. Это означает, что время от времени она извергается, когда солнечная энергия нагревает ее недра и вызывает выброс смеси льда и газа, известной как криомагма. Криомагма расширяется кому кометы — газовый шлейф вокруг ее ядра — делая небесное тело намного ярче в течение следующих нескольких дней.

Размеры Понса — Брукса сопоставимы с площадью небольшого города.

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