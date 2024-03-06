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Новый современный аппарат появился в Стругокрасненской межрайонной больнице

Новый современный аппарат – рентгеновский цифровой маммограф – появился в Стругокрасненской межрайонной больнице, сообщает газета «Плюсский край».

Новый современный аппарат появился в Стругокрасненской межрайонной больнице. Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

Маммография – это рентгеновский снимок молочных желёз, который позволяет специалистам провести диагностику и выявить на ранних стадиях рак молочных желёз, провести дифференциальную диагностику уплотнений и новообразований. Маммография входит в обязательный метод обследования для женщин от 40 лет при проведении диспансеризации.

Отмечается, что данное обследование с конца прошлого года прошли уже более 600 жительниц Плюсского и Стругокрасненского районов.

Главный врач ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница» и филиала «Плюсский» Дмитрий Мельцер отметил, что цифровые снимки, которые получаются во время маммографического исследования на новом аппарате, имеют хорошее качество.

«Пройти данный вид обследования можно по назначению врача и в рамках диспансеризации, обратившись в кабинет медпрофилактики в Плюсской районной поликлинике или по телефону регистратуры (8 811-33) 2-18-07. Кроме того, записаться можно через работников ФАПа или ВОПа. А для жителей удалённых деревень ежемесячно предоставляют автобус, который отвезёт на маммографию в Струги Красные и привезёт обратно. Для записи обращайтесь к работникам ближайшего медпункта», – сказал Дмитрий Мельцер.

Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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