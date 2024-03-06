Вычинка разрушенного камня продолжается на барабане купола церкви Николы со Усохи в Пскове

23:06, 06 марта 2024, ПАИ

Вычинка разрушенного камня продолжается на барабане купола церкви Николы со Усохи XVI века в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»













Работа разделена на несколько этапов. Сначала удаляются деструктивные участки, затем – крупные осколки и крошки специальными металлическими щётками. После этого специалисты с помощью компрессора или строительного пылесоса убирают ещё более мелкие частицы. Наконец перед самой кладкой камня проводится подготовка поверхности с обязательным смачиванием водой.

Отмечается, что для хорошего результата необходимо соблюдать все условия. Могут быть также включены обессоливание, камнеукрепление, биоцидная обработка. Необходимость дополнительных этапов зависит от состояния реставрируемой поверхности.

Специалисты работают в специальном тепляке, устроенном на лесах вокруг барабана купола. Это позволяет не останавливать работы во время неблагоприятных погодных условий, а также создаёт более комфортные и безопасные условия для реставраторов.