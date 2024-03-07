Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил с днём рождения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина.

«Сегодня день рождения у губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Его особое внимание к Пскову трудно переоценить. Все крупные проекты последних лет - это его инициатива, личное участие, напряжённая работа с министерствами и жёсткий, но эффективный контроль. Михаил Юрьевич, от имени всех псковичей и себя лично хочется сказать вам большое и искреннее спасибо за эту помощь и поддержку!» - отметил глава Пскова.

В заключение Борис Елкин пожелал губернатору здоровья, сил и достижения намеченных целей. «Имею честь работать под вашим началом!» - заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Денис Матвеев: «Народное признание» – знак качества Псковской области
07 марта 2024

ЕР обратится с поздравлениями к женщинам-военнослужащим
07 марта 2024

Кенгурята в сумке, вредная медведица и агрессивные фазаны: как встречают весну питомцы «Зоограда» Псковской области
07 марта 2024

Анастасия Иванова – о премии «Народное признание»: Очень приятно, что есть номинация «Бизнесмен года»
07 марта 2024

Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и Великолукском районе
07 марта 2024

От дня рождения до дня рождения: год Михаила Ведерникова
07 марта 2024

Из-за очередей на границе Латвии и Псковской области часть цветов не доедет до магазинов к 8 Марта
07 марта 2024

Борис Елкин поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...