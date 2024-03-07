Борис Елкин поздравил Михаила Ведерникова с днём рождения

08:37, 07 марта 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил с днём рождения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

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«Сегодня день рождения у губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова. Его особое внимание к Пскову трудно переоценить. Все крупные проекты последних лет - это его инициатива, личное участие, напряжённая работа с министерствами и жёсткий, но эффективный контроль. Михаил Юрьевич, от имени всех псковичей и себя лично хочется сказать вам большое и искреннее спасибо за эту помощь и поддержку!» - отметил глава Пскова.

В заключение Борис Елкин пожелал губернатору здоровья, сил и достижения намеченных целей. «Имею честь работать под вашим началом!» - заключил он.