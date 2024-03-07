Из-за очередей на границе Латвии и Псковской области часть цветов не доедет до магазинов к 8 Марта

08:49, 07 марта 2024, ПАИ

Из-за очередей на границе Латвии и Псковской области часть цветов не доедет до магазинов к 8 Марта, пишет Forbes со ссылкой на экспертов.

К весне 2024 года количество таможенных переходов на северо-западе страны, через которые ввозились основные объемы, сократилось в три раза, на работающих пунктах пропуска партии тюльпанов и роз застряли в очередях, из-за этого может возникнуть дефицит букетов.

Часть цветов для женского праздника доедет до розницы уже после 8 марта, когда они будут мало кому нужны. В результате год назад самые дешевые розы из Кении, например, стоили у поставщиков 40 рублей за штуку, сейчас — от 100 рублей.

В начале марта сотни фур выстроились в очереди на границе с Латвией на пропускных пунктах «Убылинка» и «Бурачки» в Псковской области — многие из них везут в Россию партии с цветами к 8 Марта. Свежесрезанные цветы, в отличие от саженцев и зелени для букетов, никогда не попадали под санкции, большая часть цветов (около 80%) на рынок по-прежнему поступает из-за границы. Сейчас они импортируются в Россию в основном через Латвию, Литву и Белоруссию. Чаще всего ввозят розы, хризантемы, гвоздики, эустомы, альстромерии, тюльпаны.

«Я получил 90% своих цветов, потому что подготовился к этой ситуации, — рассказал цветочный брокер, который занимается поставками из-за рубежа. — Но и наши фуры тоже простояли в электронной очереди, которую ввели для автотранспорта, и номера в очереди были 500-е и 600-е», — говорит он. По его словам, путь роз из Южной Америки до российского склада в этом году занял 12 дней вместо обычных для этого пикового периода шести.

Мартовские траты на букеты в 2024 году могут вырасти на 25-30%, в среднем каждый букет, по прогнозу аналитического ресурса «Чек Индекс», будет стоить 3200—3400 рублей в России и 4900—5100 рублей в Москве. Цветы заметно подорожали уже в феврале. С 1 по 19 февраля в магазинах средний чек на букет составил 2632 рубля — на 18% больше, чем в 2023 году.

Ввоз свежесрезанных цветов через северо-западные границы накануне 8 Марта сократился на 13% по сравнению с 2023-м. Самым крупным поставщиком букетов в Россию остаются Нидерланды: в 2024 году на их долю приходится около 35% рынка срезанных цветов, говорят эксперты. На втором месте Эквадор, на третьем — Кения.

Осенью 2023 года на границах начали действовать новые правила с электронной очередью для автотранспорта. Очередь теперь общая и для скоропортящейся продукции, и для других товаров, раньше срезанные цветы пропускали быстрее. Из-за задержки на границе, по его словам, к 8 Марта может возникнуть дефицит цветов, особенно в регионах, где не много оптовых баз.