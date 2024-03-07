Публикуем график отключения электроэнергии в Великих Луках и Великолукском районе

09:29, 07 марта 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в Великих Луках и Великолукском районе сегодня, 7 марта, пишет Luki-News.

Электричества не будет в Великих Луках на улице Горицкой, дома № 40-58 с 9:00 до 16:00.

В деревнях Волково, Каменка, Астратово, Гречухино, а также в Великих Луках на улицах Покровская, 9 Января, Халтурина, 9 Мая, Лаврино, Заводская, Весёлая, Вишнёвая, в проезде Заводском, Сотово, Сизова, в проезде Артиллеристов, в переулке Весёлом с 9:00 до 16:00.

В деревне Макоедово электричество будет отключено с 9:30 до 16:00.