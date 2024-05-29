Жители Пскова и их дети могут принять участие в акции «Цветы жизни»

16:47, 29 мая 2024, ПАИ

Жителей Пскова вместе с детьми приглашают присоединиться к акции «Цветы жизни». Она пройдёт 31 мая в 12:00 в Детском парке Пскова возле памятника скобарю. Об этом ПАИ сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.

Акция проходит на территории региона с 2019 года. Во время её проведения дети сажают цветы вместе со взрослыми.

«Эта акция объединяет поколения, учит добру, труду, заботе о своём родном городе, посёлке, дворе. За шесть лет акции в ней приняло участие более 2 500 человек. Это дети и родители, главы районов и полицейские, учителя и пожарные, воспитатели и малыши, подростки и священники, соседи», – отметила омбудсмен.