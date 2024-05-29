В Гдове на общественных территориях проводят покосы
Общественные территории окашивают в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».
Все работы выполнят до 10 июня, а также должны начаться работы по обработке детских площадок, парков и Гдовского кремля от клещей и комаров.
Кроме того, уже окосили общественные территории в Дно – на участке кругового движения на улицах Крестьянской и Ленина, а также в парках имени А. С. Пушкина и имени Ленина.
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