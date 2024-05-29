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Подешевеет ли клубника, рассказали псковские фермеры

Что будет с ценами на клубнику, рассказали псковские фермеры, сообщает «АиФ-Псков».

Подешевеет ли клубника, рассказали псковские фермеры. Фото: ПАИ

С прошлого года в среднем клубника подорожала на 20 %, в среднем по России её стоимость составляет 588 рублей. Рост цен связан с уничтожением заморозками 90 % урожая в регионах, где ягоду выращивают в промышленных масштабах.

Однако псковские производители отмечают, что в этом году из-за заморозков пострадало всего 20 % клубники, а стоимость формируется с учётом роста цен на подкормку, бензин, технику и запчасти. Кроме того, как отмечают псковские фермеры, большую роль играет конкуренция: сейчас на рынке представлена ягода из Белоруссии, её стоимость начинается от 350 рублей за «мелочь» и достигает 500 рублей. «В прошлом году цена была в пределах 150-300 рублей», – подчеркнул руководитель «Экодара» Олег Загиров.

Некоторые предпринимали из Псковской области уверены, что поднимать цены уже некуда – никто не будет покупать. «В прошлом году мы продавали клубнику по 350-400 рублей за килограмм. Это уже дорого. Мы работаем на наш бежаницкий местный рынок и понимаем, что если цену поднимем, брать ягоду у нас не будут», – отметил глава хозяйства «Бежаницкая ягода» Илья Степанов.

Другие фермеры, напротив, собираются поднять цены на клубнику. В частности, хозяйка «Ольгинской ягоды» Ольга Гулевич рассказала, что в этом году первые ягоды продавала по 600 рублей за килограмм и ещё планирует поднять стоимость, но «не критично».

Псковские производители также отметили, что спрос на клубнику сейчас выше, чем возможности её производства.

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