Образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» стал профориентационной площадкой для псковских школьников

17:53, 29 мая 2024, ПАИ

Образовательный кластер по направлению «Искусство и креативная индустрия» присоединился к реализации профориентационного проекта «Билет в будущее» на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщила региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

«Кластер выступит в качестве партнёра для проведения профориентационных мероприятий – экскурсий и профпроб для школьников», – уточнила Елена Рыбальская.

Партнёрами проекта также выступают крупные предприятия региона, среди них – ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) и АО «Псковский хлебокомбинат», великолукский завод «М-Конструктор», ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка».

Отметим, что образовательный кластер на базе Псковского политехнического колледжа создан благодаря победе в конкурсном отборе, проводимом Министерством просвещения России среди профессиональных образовательных организаций по созданию образовательных кластеров.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В 2024 году в профессиональных пробах примут участие почти 6000 школьников Псковской области. Профпробы пройдут по 45 компетенциям на 12 площадках среднего и дополнительного профессионального образования.