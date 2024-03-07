Расписание пригородных поездов временно изменится в Псковской области

10:37, 07 марта 2024, ПАИ

Расписание движения семи пригородных поездов временно изменится в Псковской области на время ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В частности, 11, 18 и 25 марта отменяются поезда № 6652 Дно – Морино и № 6651 Морино – Дно.

Также 12, 18 и 25 марта изменяется расписание поезда № 6511 Дно – Новосокольники (отправление в 4:40, а прибытие в 9:19) и № 6512 Новосокольники – Дно (отправление в 15:00, прибытие в 19:27).

Кроме того, 15, 22 и 29 марта изменяется расписание поездов № 6516 Новосокольники – Дно (отправление в 11:00, прибытие в 15:30), № 6515 Дно – Новосокольники (отправление в 15:52, прибытие в 20:24) и № 6721/6722 Великие Луки – Псков (отправление в 2:20, прибытие в 7:25).

При этом на этот период будет предоставлен компенсационный автобус для доставки пассажиров поезда по маршруту Великие Луки – Псков. Автобус будет отправляться из Великих Лук в 6:33 с остановками в Локне, Сущево, Чихачево, Дедовичах, Дно, Порхове.