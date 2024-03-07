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Политика

Избирательные бюллетени к выборам президента РФ доставили в ТИК Псковской области

Бюллетени для голосования на выборах президента России доставили в территориальные избирательные комиссии Псковской области. Всего привезли 506 100 бюллетеней, сообщили ПАИ в пресс-офисе главного центра специальной связи.

Из городской типографии опечатанные упаковки с бюллетенями были доставлены в две городские и в 24 областных территориальных комиссий.

«Избирательные бюллетени, которые относятся к защищённой полиграфической продукции строгой отчётности, перевозятся в специальных автомобилях. Также для обеспечения безопасности маршрута информация о пути следования становится известная только в день выезда», – сказал заместитель начальника Управления специальной связи Псковской области по производству Алексей Ефимов.

Ранее сообщалось, что избирательные бюллетени к выборам президента РФ напечатали в Псковской области.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Участие в выборах можно принять с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление на ДЭГ принимаются на портале «Госуслуги» до 11 марта. Кроме того, проголосовать на выборах президента можно на любом удобном избирательном участке страны, вне зависимости от места регистрации. Главное – заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения.  Сделать это можно через «Госуслуги», в МФЦ или территориальной избирательной комиссии до 11 марта, в любой участковой избирательной комиссии – с 6 по 11 марта. ЦИК России напоминает, что сервис «Мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование – это разные вещи.

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.
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Избирательные бюллетени к выборам президента РФ напечатали в Псковской области

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