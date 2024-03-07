Избирательные бюллетени к выборам президента РФ доставили в ТИК Псковской области

10:57, 07 марта 2024, ПАИ

Бюллетени для голосования на выборах президента России доставили в территориальные избирательные комиссии Псковской области. Всего привезли 506 100 бюллетеней, сообщили ПАИ в пресс-офисе главного центра специальной связи.

Из городской типографии опечатанные упаковки с бюллетенями были доставлены в две городские и в 24 областных территориальных комиссий.

«Избирательные бюллетени, которые относятся к защищённой полиграфической продукции строгой отчётности, перевозятся в специальных автомобилях. Также для обеспечения безопасности маршрута информация о пути следования становится известная только в день выезда», – сказал заместитель начальника Управления специальной связи Псковской области по производству Алексей Ефимов.

Ранее сообщалось, что избирательные бюллетени к выборам президента РФ напечатали в Псковской области.