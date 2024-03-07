Финальный этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Стругах Красных

11:47, 07 марта 2024, ПАИ

Финальный этап Кубка Псковской области, а также открытые соревнования по лыжным гонкам памяти многократной чемпионки Псковщины Галины Поповой пройдёт в Стругах Красных 8 и 9 марта, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Старты пройдут среди спортсменов в 11 возрастных категориях на дистанциях в один, два, три, пять и десять километров.

Призёров наградят медалями и грамотами. Победители дополнительно получат памятную статуэтку. Также после соревнований подведут итоги всех пяти этапов Кубка Псковской области.

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