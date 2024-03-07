Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Финальный этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Стругах Красных

Финальный этап Кубка Псковской области, а также открытые соревнования по лыжным гонкам памяти многократной чемпионки Псковщины Галины Поповой пройдёт в Стругах Красных 8 и 9 марта, сообщили ПАИ в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Финальный этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Стругах Красных. Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Старты пройдут среди спортсменов в 11 возрастных категориях на дистанциях в один, два, три, пять и десять километров.

Призёров наградят медалями и грамотами. Победители дополнительно получат памятную статуэтку. Также после соревнований подведут итоги всех пяти этапов Кубка Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово
07 марта 2024

Псковичи остановились в шаге от пьедестала на соревнованиях по футзалу среди ссузов Северо-Запада
07 марта 2024

Финальный этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт в Стругах Красных
06 марта 2024

Борис Елкин поздравил Наталью Спиридонову с победой на чемпионате России по лёгкой атлетике
06 марта 2024

Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам
06 марта 2024

Кубок открытия сезона любительской футбольной лиги Пскова стартует 10 марта
06 марта 2024

Пять судей по стрельбе из лука появились в Пскове
06 марта 2024

В Пскове подвели итоги чемпионата и первенства города по бильярду

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...