Псковские випы рассказали, как спасаются от авитаминоза

10:26, 09 марта 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о любимых фруктах и овощах, поделились полезными рецептами салатов и домашних заготовок.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая:

– Для того чтобы поднять настроение и защитить себя, у нас в семье принято есть орехи и мёд. Но в большом количестве эти продукты есть не рекомендуется, так как они достаточно калорийные, а мёд не все переносят, может быть аллергия. Ещё с позиции профилактики инфекции обязательно едим лимоны. Зимой и осенью – более активно. Общедоступные фрукты и овощи ем практически всегда. Из овощей я люблю огурцы, но не столько магазинные, сколько ранние весенние, особенно псковские победовские, их всегда ждём. Ещё мне нравится киви, а вообще, я люблю вкусные яблоки – осенью псковские яблоки ем с удовольствием.

Врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова:

– Из фруктов я предпочитаю цитрусовые. В последнее время особенно распробовала апельсины. Они сладкие, а я люблю сладкое. Ещё яблоки – это то, что есть на прилавке и доступно по цене. Это я ем круглый год. Из овощей люблю огурцы. Помидоры тоже очень люблю, но мне их не всегда можно есть. Также очень люблю чеснок. Хоть убейте, но вечером, особенно если завтра на работу не надо, люблю чесноком заправиться. Из овощей делаю салат: режу, солю, добавляю растительное масло и иногда лук – зелёный или репчатый. И, честно говоря, грешна, люблю ещё в салат добавлять солёные или маринованные огурчики. Понимаю, что нельзя, но люблю.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов:

– Я ем то, что положит жена. Едим помидоры, огурцы, морковь, свёклу. У нас много заготовок, это вредно, но вкусно, тем более всё со своего огорода. Несмотря на то что уже 15 лет живём в городе и можем купить овощи, у нас все своё, всё хранится в подвале. Фрукты мы не покупаем, они дорогие и безобразные. Вчера жена купила апельсины, из четырёх мы выкинули три, потому что они сухие. На Новый год покупаем мандарины, а так этим не увлекаемся, Фрукты у нас в магазинах дорогие и некачественные, лучше есть свое. Ещё мы морозим ягоды, чернику и малину, замачиваем клюкву, потом добавляем их в каши.

Заместитель главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Галина Горбунова:

– В приоритете у меня свежезамороженная малина и брусника, я посыпаю ягоды сахаром и так ем. Малина у нас своя, а если покупаем, то только местную. Ещё лимон режу, складываю в баночку слоями с сахаром. Из овощей очень люблю салат «айсберг» и рукколу. Готовлю так: салат «айсберг», свежий огурчик, крымский лук и йогурт или лёгкая сметана. Добавляю чуть-чуть перчика и только розовые помидоры, мы их обожаем. Это мы едим круглогодично.

Заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова:

– Я не склонна покупать дорогостоящие искусственные овощи. Я могу купить огурец и порадоваться запаху весны или лета, но я не делаю ставку на это в плане витаминов. У меня много домашних заготовок: вкусный перец и помидоры. Я минимально добавляю соль, чтобы сохранялись вкусовые качества, и не думаю, что у меня там все витамины разрушены. У меня хороший сад, яблоки долгого хранения. Только в конце января мы закончили есть свои яблоки.

Ещё замораживаю тыкву и кабачок, очень это люблю. Также ягоды обязательно морожу. У нас в морозильной камере несколько полочек уходит под заготовку ягод. Порционно замораживаю чернику и малину. Это настолько вкусно, что не передать словами. Апельсины покупаю только с плотной кожурой, это свидетельствует об их свежести. Киви ещё мне нравится. Мандарины на Новый год были, ещё сливы покупали. Остальное не очень любим. Из овощей – картофель (его покупаем у фермеров), морковь, лук, чеснок, петрушка и укроп свои. Мы живём в доме, и это для меня большая отдушина. Я очень люблю всё, что вылазит из земли, особенно если я это сама посадила. У меня всё своё.

Призёр международных соревнований «Московские звёзды ушу» Андрей Егоров:

– Витамины берём из фруктов и овощей, например из огурцов и помидоров. Обязательно ем бананы, там очень много белка. Также ем мясо, в котором тоже много белка. Дополнительно пью специальные витамины, которые мы можем не получать из продуктов: омега-3 и D3. Ем морковь, она очень полезна для зрения. В основном ем салаты из помидоров и огурцов, заправленные маслом. Из цитрусовых ем апельсины и мандарины, а также пью воду с лимонным соком.

Председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова:

– Сезонные овощи и фрукты, несомненно, присутствуют в рационе практически всегда. Зимой едим салаты из различных видов капусты, огурцов, помидоров, перцев, заправленные оливковым маслом, с добавлением орехов и семечек, что увеличивает калорийность и питательность блюда. Любим делать суп-пюре из брюссельской капусты. Из фруктов едим яблоки и цитрусовые. Сезонно покупаю только манго, это моя слабость, без него не представляю жизни.

Начальник медицинской службы Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева:

– Весной поднимаем запасы клюквы и квашеной капусты. Как только появляется зелень, едим свежий лук, чеснок и редиску. Обязательно жарим шпинат и едим кунжут, там много кальция, полезного для зубов. Цитрусовые едим, соблюдая сезонность. Например, перед Новым годом покупали мандаринки, а сейчас они уже не очень идут. Стараюсь соблюдать сезонность: в августе - арбузы, осенью - яблочки.

Начальник медицинской службы стоматологической поликлиники Псковской области Екатерина Горбачёва:

– Запасы клюквы сейчас хорошо работают. Ещё у меня ребёнок очень любит яблоки, поэтому дома всегда много яблок разных видов. К тому же это очень полезно и в период смены молочного прикуса, и для укрепления и самоочищения зубов. Я надеюсь, что даже в зимних яблоках содержатся витамины. А вообще, стараюсь есть всё сезонное.