Псковские полицейские дарят женщинам цветы

13:13, 07 марта 2024, ПАИ

Сотрудники Псковской Госавтоинспекции приняли участие в ежегодной акции «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили женщин-водителей с 8 Марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К полицейским присоединились также представители общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» по Псковской области.

Женщин поздравили на Октябрьской площади в Пскове – подарили цветы, открытки и памятки.

Полицейские пожелали водителям удачи, отличного весеннего настроения, лёгких и безопасных дорог.