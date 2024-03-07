Псковские полицейские дарят женщинам цветы
Сотрудники Псковской Госавтоинспекции приняли участие в ежегодной акции «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили женщин-водителей с 8 Марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
К полицейским присоединились также представители общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» по Псковской области.
Женщин поздравили на Октябрьской площади в Пскове – подарили цветы, открытки и памятки.
Полицейские пожелали водителям удачи, отличного весеннего настроения, лёгких и безопасных дорог.
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