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Общество

Псковские полицейские дарят женщинам цветы

Сотрудники Псковской Госавтоинспекции приняли участие в ежегодной акции «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили женщин-водителей с 8 Марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские дарят женщинам цветы в честь 8 Марта. Фото здесь и далее: ПАИ

К полицейским присоединились также представители общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» по Псковской области.

Женщин поздравили на Октябрьской площади в Пскове – подарили цветы, открытки и памятки.

Полицейские пожелали водителям удачи, отличного весеннего настроения, лёгких и безопасных дорог.

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