Псковичи остановились в шаге от пьедестала на соревнованиях по футзалу среди ссузов Северо-Запада

13:18, 07 марта 2024, ПАИ

Псковичи заняли четвёртое место на соревнованиях по футзалу среди команд организаций среднего профессионального образования Северо-Запада, дважды уступив в серии пенальти. Соревнования проходили в Великом Новгороде с 4 по 7 марта. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В соревнованиях принимали участие восемь команд из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Мурманской и Калининградской областей, а также Карелии.

Псковичи вышли из группы с первого места, одержав три победы. В основное время полуфинала студенты из Пскова сыграли вничью с футболистами из Ленинградской области и уступили в серии пенальти 2:4.

В матче за третье место команда Псковского агротехнического колледжа встречалась со спортсменами Новгородского строительного колледжа. Основное время полуфинального матча закончилось вничью – 2:2. В серии пенальти псковские футболисты вновь уступили со счётом 2:4.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».