Псковские энергетики рассказали лайфхак, как пройти через болото

13:48, 07 марта 2024, ПАИ

Псковские энергетики рассказали, как пройти через болото. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

«Если у вас возникают сомнения, как обходить заболоченные участки, и рядом есть следы лося, обязательно ориентируйтесь по ним. Лось – товарищ местный, он все тропинки знает», – рассказал мастер Стругокрасненского РЭС Алексей Рязанов.

В электросетевой компании отметили, что ЛЭП часто проходят через топи и трясины, и этот лайфхак работает.