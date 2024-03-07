Псковские энергетики рассказали лайфхак, как пройти через болото
Псковские энергетики рассказали, как пройти через болото. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
«Если у вас возникают сомнения, как обходить заболоченные участки, и рядом есть следы лося, обязательно ориентируйтесь по ним. Лось – товарищ местный, он все тропинки знает», – рассказал мастер Стругокрасненского РЭС Алексей Рязанов.
В электросетевой компании отметили, что ЛЭП часто проходят через топи и трясины, и этот лайфхак работает.
Анастасия Григорьева – о «Народном признании»: Новая номинация «Паблик для народа» очень важна
Михаил Ведерников поручил главврачу подумать о дооснащении Псковского перинатального центра до уровня федеральных клиник
Зрителям премьеры спектакля «Влюблённые» в Пскове предложат ответить на вопрос «Что такое любовь?»