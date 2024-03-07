Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово
Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово 6 марта, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.
Мастер-класс провёл председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.
Участниками мероприятия в основном стали воспитанники отделения шахмат центра «Лидер». Их познакомили с особенностями таврелей, объяснили правила и показали несколько дебютных ловушек и схем.
Также от Федерации таврелей России пыталовскому педагогу Андрею Байбарацкому передали комплекты таврелей для дальнейших занятий.
«В заключение мероприятия было принято решение учредить турнир – открытый чемпионат Пыталовского района по таврелям, который пройдёт осенью 2024 года», – отметили в Федерации таврелей Псковской области.
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