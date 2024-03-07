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Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово

Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово 6 марта, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово. Фото: Федерация таврелей Псковской области

Мастер-класс провёл председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.

Участниками мероприятия в основном стали воспитанники отделения шахмат центра «Лидер». Их познакомили с особенностями таврелей, объяснили правила и показали несколько дебютных ловушек и схем.

Также от Федерации таврелей России пыталовскому педагогу Андрею Байбарацкому передали комплекты таврелей для дальнейших занятий.

«В заключение мероприятия было принято решение учредить турнир – открытый чемпионат Пыталовского района по таврелям, который пройдёт осенью 2024 года», – отметили в Федерации таврелей Псковской области.

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