Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово

13:41, 07 марта 2024, ПАИ

Мастер-класс по таврелям прошёл в Пыталово 6 марта, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

Мастер-класс провёл председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.

Участниками мероприятия в основном стали воспитанники отделения шахмат центра «Лидер». Их познакомили с особенностями таврелей, объяснили правила и показали несколько дебютных ловушек и схем.

Также от Федерации таврелей России пыталовскому педагогу Андрею Байбарацкому передали комплекты таврелей для дальнейших занятий.

«В заключение мероприятия было принято решение учредить турнир – открытый чемпионат Пыталовского района по таврелям, который пройдёт осенью 2024 года», – отметили в Федерации таврелей Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».