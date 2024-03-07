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Вера Емельянова обсудила с медиками оказание медпомощи детям по травматологическому профилю

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочее совещание со специалистом НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Татьяной Опря, председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, представителями медучреждений региона на тему оказания медпомощи детям по травматологическому профилю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вера Емельянова обсудила с медиками оказание медпомощи детям по травматологическому профилю. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Специалисты НМИЦ оценили работу детских медицинских учреждений в области в соответствии с поручением Министерства здравоохранения РФ. Медицинская помощь в области травматологии и ортопедии оказывается на должном уровне, отметила Татьяна Опря. На встрече поговорили о маршрутизации детей после дорожно-транспортных происшествий, алгоритмах применения санитарной авиации, материальном обеспечении детских травматологических отделений, организации реабилитации детей с травматологическими патологиями.

Все рекомендации относительно работы примут во внимание. На данный момент прилагаются усилия, чтобы справиться с кадровым дефицитом и модернизировать детскую травматологическую службу. Детское здоровье – это приоритет. На нём сделали акцент в послании Президента РФ Федеральному Собранию, заключила Вера Емельянова.

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