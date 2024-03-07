Один из самых сложных объектов для реставрации в Псковской области назвал гендиректор АНО ​«Возрождение»

16:00, 07 марта 2024, ПАИ

Один из самых сложных объектов для реставрации в Псковской области – ансамбль Псково-Печерского монастыря. Причины назвал гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Проект Реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Для меня сложным был – Псково-Печерский монастырь. По сути, это мини-город, это историческая часть, это действующий монастырь. И рельеф очень сложный, геология наисложнейшая. И самое важное для нас – мы понимали, что состояние объектов – сложное», – сказал Денис Василенко.

По его словам, если говорить о трудностях и кропотливости работ, прежде всего речь идёт о Лазаревской церкви, Сретенском и Благовещенском храмах, ризнице, Большой звоннице.

«Большую звонницу мы уже практически завершили. Там много было утраченного – мы воссоздавали, укрепляли. Там кирпичики видно по фасаду, так исторически было. А до этого – просто штукатурка, мазанка. Мы вернули этот исторический вид. Красиво получается», – отметил эксперт.

Непростой была задача прокладки коммуникации на территории Псково-Печерского монастыря. Работа велась с разными сетями: это и водоснабжение, и канализация, теплоснабжение, электросети.

«К 550-летию Псково-Печерского монастыря необходимо было сделать благоустройство. Мы зашли вперёд с благоустройством, а сети по проекту производства работ – они на два года. Соответственно, сделали в том году сети в тех местах, где основное благоустройство будет. Сейчас уже дорабатываем и в других локациях. Всё требуется увязать: всех подрядчиков – их более 20», – отметил эксперт.

По словам Дениса Василенко, осложняет работу сложная геология и рельеф: горные породы, валуны, холмистая местность.