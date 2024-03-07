Мёртвый мужчина обнаружен в одном из общежитий Пскова

14:46, 07 марта 2024, ПАИ

6 марта в коридоре одного из общежитий Пскова обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.



По версии следствия, к совершению преступления причастен 39-летний сосед потерпевшего, который в ночь с 4 на 5 марта на почве возникших между ним и потерпевшим разногласий нанес последнему несколько ударов руками, ногами и табуретом в область головы. В результате полученных повреждений мужчина умер.



По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.