Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мёртвый мужчина обнаружен в одном из общежитий Пскова

6 марта в коридоре одного из общежитий Пскова обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к совершению преступления причастен 39-летний сосед потерпевшего, который в ночь с 4 на 5 марта на почве возникших между ним и потерпевшим разногласий нанес последнему несколько ударов руками, ногами и табуретом в область головы. В результате полученных повреждений мужчина умер.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2024

Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках
07 марта 2024

Суд вынес приговор великолучанину за ДТП со смертельным исходом
06 марта 2024

Женщина пострадала в ДТП на улице Леона Поземского в Пскове
06 марта 2024

Петербурженка пыталась отправить наркотики в Псков с помощью маркетплейса
06 марта 2024

Водитель и очевидцы ликвидировали возгорание автомобиля в Пскове
06 марта 2024

Около двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
06 марта 2024

Одиннадцать упаковок сыра украл пскович из магазина
05 марта 2024

У матери участников СВО из Псковского района сгорел дом, объявлен сбор помощи

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...