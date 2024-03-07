Ветеран труда Полина Тишечкова из Псковского района отметила 90-летие

15:05, 07 марта 2024, ПАИ

90-летие отметила жительница Ядровской волости Псковского района Полина Тишечкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Полина Тишечкова является несовершеннолетним узником, имеет звание «Ветеран труда». Она родилась в деревне Малитино Порховского района. Во время Великой Отечественной войны её отправили в Германию под город Дрезден. После войны она работала агрономом в колхозе, а потом экономистом в облисполкоме в Пскове.

Сейчас юбилярша живёт в Черёхе. Она человек с активной жизненной позицией, любит путешествовать и отдыхать в санаториях.

Полине Тишечковой пожелали мирного неба над головой, крепкого здоровья и долгих лет жизни.