Ветеран труда Полина Тишечкова из Псковского района отметила 90-летие
90-летие отметила жительница Ядровской волости Псковского района Полина Тишечкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Полина Тишечкова является несовершеннолетним узником, имеет звание «Ветеран труда». Она родилась в деревне Малитино Порховского района. Во время Великой Отечественной войны её отправили в Германию под город Дрезден. После войны она работала агрономом в колхозе, а потом экономистом в облисполкоме в Пскове.
Сейчас юбилярша живёт в Черёхе. Она человек с активной жизненной позицией, любит путешествовать и отдыхать в санаториях.
Полине Тишечковой пожелали мирного неба над головой, крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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