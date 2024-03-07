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Происшествия

Пскович лишился автомобиля из-за долгов по кредитам

Житель Псковской области лишился автомобиля из-за неуплаты долгов по кредитам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Мужчина перестал вовремя платить свои кредитные платежи и задолжал 256 тысяч рублей.

В отношении него вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, о запрете на регистрацию транспортных средств, а также о временном ограничении на выезд из России.

Однако мужчина всё равно уклонялся от уплаты задолженности, поэтому его автомобиль арестовали и передали на оценку для последующей реализации, после чего транспорт продали за 252 тысячи рублей.

Деньги поступили от покупателя на депозитный счёт, но должник всякими способами скрывал автомобиль, на связь с судебным приставом не выходил. В результате этого мужчину объявили в розыск, а автомобиль в тот же день передали покупателю.

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