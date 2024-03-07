В отделении общей хирургии Псковской областной больницы отремонтировали несколько кабинетов
В отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы сделали ремонт в перевязочной и в процедурном кабинете. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»
В частности, там поменяли плитку на полу, сделали новые потолки и современное освещение, установили приточную вентиляцию, заменили трубы водоснабжения и водоотведения, электропроводку. В перевязочной положили плитку на стены.
Планируется также обновить палаты, коридор и места общего пользования.
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В отделении общей хирургии Псковской областной больницы отремонтировали несколько кабинетов