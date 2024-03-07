В отделении общей хирургии Псковской областной больницы отремонтировали несколько кабинетов

15:47, 07 марта 2024, ПАИ

В отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы сделали ремонт в перевязочной и в процедурном кабинете. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»









В частности, там поменяли плитку на полу, сделали новые потолки и современное освещение, установили приточную вентиляцию, заменили трубы водоснабжения и водоотведения, электропроводку. В перевязочной положили плитку на стены.

Планируется также обновить палаты, коридор и места общего пользования.