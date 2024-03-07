Губернатор положительно оценил ремонт отделения профилактики Псковской горполиклиники

15:46, 07 марта 2024, ПАИ

Отделение профилактики Псковской городской поликлиники посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона проконтролировал исполнение поручений по улучшению условий для проведения диспансеризации жителей. Само отделение открылось в одном из корпусов бывшего перинатального центра на ул. Кузбасской Дивизии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



























С помощью программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» в помещениях первых двух этажей провели капремонт и закупили диагностическое оборудование.

Губернатор осмотрел отделение вместе с председателем профильного комитета Мариной Гаращенко и главврачом учреждения Галиной Невалённой. Глава региона ознакомился с условиями, которые создали для местных жителей и сотрудников больницы.

«В новом корпусе поликлиники организовано полноценное отделение медицинской профилактики. Пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний здесь нет. Сейчас на этой единой площадке можно пройти все мероприятия первого этапа диспансеризации и углубленные профосмотры. Сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, рентген-обследование, маммографию, пройти осмотр гинеколога, онколога», – отметила Галина Невалённая.

На первом этаже отделения расположены кабинеты для специалистов, а также установлен томограф. Медики, в свою очередь, исследуют органы и системы, в том числе и с контрастным усилением.

Приём здесь осуществляется по предварительной записи через медицинскую информационную систему по направлению врача. При этом на обследование могут прийти не только жители Пскова, но и пациенты из районов области. Кроме прочего, для тех, кто проходит компьютерную томографию, есть отдельный вход.

На втором этаже здания установлены цифровой рентген, флюорограф, маммограф и другое высокоточное оборудование российского производства. Полученные снимки заносят в электронную карту пациента, а данные с маммографа проходят двойное прочтение.

При этом после того, как в больнице появился кабинет УЗИ-диагностики, станет доступен второй этап диспансеризации. Сейчас отделение работает в две смены и по субботам, а принять здесь могут до 200 человек в день.

«Благодаря проведенным мероприятиям для жителей Пскова созданы условия для более быстрого и удобного прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Развитие отделения будет продолжено», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Также в ближайшее время здесь будет открыт дневной стационар. А на третьем этаже планируется развернуть Центр амбулаторной онкологической помощи. Кроме прочего, в этом году в учреждении начнут проводить ремонт четвертого этажа – там будет находиться реабилитационная служба. На эти цели выделено порядка 8 млн рублей.

В свою очередь, глава региона оценил проделанную работу положительно. Также он в преддверии Международного женского дня поздравил сотрудниц корпуса с праздником и подарил им цветы.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поручил главврачу подумать о дооснащении Псковского перинатального центра до уровня федеральных клиник.