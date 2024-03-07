Губернатор положительно оценил ремонт отделения профилактики Псковской горполиклиники
Отделение профилактики Псковской городской поликлиники посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона проконтролировал исполнение поручений по улучшению условий для проведения диспансеризации жителей. Само отделение открылось в одном из корпусов бывшего перинатального центра на ул. Кузбасской Дивизии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
-
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
С помощью программы модернизации первичного звена здравоохранения в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» в помещениях первых двух этажей провели капремонт и закупили диагностическое оборудование.
Губернатор осмотрел отделение вместе с председателем профильного комитета Мариной Гаращенко и главврачом учреждения Галиной Невалённой. Глава региона ознакомился с условиями, которые создали для местных жителей и сотрудников больницы.
«В новом корпусе поликлиники организовано полноценное отделение медицинской профилактики. Пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний здесь нет. Сейчас на этой единой площадке можно пройти все мероприятия первого этапа диспансеризации и углубленные профосмотры. Сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, рентген-обследование, маммографию, пройти осмотр гинеколога, онколога», – отметила Галина Невалённая.
На первом этаже отделения расположены кабинеты для специалистов, а также установлен томограф. Медики, в свою очередь, исследуют органы и системы, в том числе и с контрастным усилением.
Приём здесь осуществляется по предварительной записи через медицинскую информационную систему по направлению врача. При этом на обследование могут прийти не только жители Пскова, но и пациенты из районов области. Кроме прочего, для тех, кто проходит компьютерную томографию, есть отдельный вход.
На втором этаже здания установлены цифровой рентген, флюорограф, маммограф и другое высокоточное оборудование российского производства. Полученные снимки заносят в электронную карту пациента, а данные с маммографа проходят двойное прочтение.
При этом после того, как в больнице появился кабинет УЗИ-диагностики, станет доступен второй этап диспансеризации. Сейчас отделение работает в две смены и по субботам, а принять здесь могут до 200 человек в день.
«Благодаря проведенным мероприятиям для жителей Пскова созданы условия для более быстрого и удобного прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Развитие отделения будет продолжено», – подчеркнула Марина Гаращенко.
Также в ближайшее время здесь будет открыт дневной стационар. А на третьем этаже планируется развернуть Центр амбулаторной онкологической помощи. Кроме прочего, в этом году в учреждении начнут проводить ремонт четвертого этажа – там будет находиться реабилитационная служба. На эти цели выделено порядка 8 млн рублей.
В свою очередь, глава региона оценил проделанную работу положительно. Также он в преддверии Международного женского дня поздравил сотрудниц корпуса с праздником и подарил им цветы.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поручил главврачу подумать о дооснащении Псковского перинатального центра до уровня федеральных клиник.
Ирина Баранова – о «Народном признании»: Для меня все финалисты стали открытием 2023 года
Один из самых сложных объектов для реставрации в Псковской области назвал гендиректор АНО «Возрождение»
В отделении общей хирургии Псковской областной больницы отремонтировали несколько кабинетов