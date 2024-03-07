Спрос на военно-патриотическую и историческую литературу вырос в России

16:41, 07 марта 2024, ПАИ

Спрос на военно-историческую и патриотическую литературу вырос в России по итогам 2023 года, пишет РБК.

Спрос на литературу военного и патриотического содержания вырос ещё до начала специальной военной операции на Украине. Лидерами стали книги «Искусство войны» Сунь-Цзы и «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона (Шевкунова).

По данным издательства «Эксмо», продажи книг, связанных с патриотизмом, историей и военным искусством, выросли за год на 15 % по числу проданных экземпляров и на 30 % – в рублях.

У издательства АСТ продажи литературы выросли на 43 % в штуках по сравнению с 2021 годом. А в феврале 2024 года – на 61 %. Кроме того, растут продажи военно-патриотической детской литературы, пояснили в издательстве. Её продажи с 2022 по 2023 год выросли на 78 %. Топ-5 бестселлеров издательства АСТ в военной категории: «Искусство войны» Сунь-Цзы, «Книга пяти колец» Мусаси Миямото, «Бусидо» и «Воспоминания о войне» Николая Никулина.

В «Азбуке-Аттикус» рост продаж исторической литературы фиксируется с 2021 года, а рост продаж в категориях «военное дело» и «история» составил 11 % в 2022 году и 27 % – в 2023 году. В «Азбуке-Аттикус» самой популярной книгой у читателей стала «Мобилизованная нация» Николаса Старгардта.