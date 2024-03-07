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Общество

Профессиональные псковские фотографы оценят работы участников фотоконкурса к 8 Марта

Оргкомитет фотоконкурса «Ты узнаешь её из тысячи», приуроченного к Международному женскому дню, представил членов жюри, которые будут оценивать произведения участников. В состав жюри вошли профессиональные псковские фотографы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского молодёжного центра.

Алёна Шматова – фотограф, специализирующийся на семейном и портретном жанре в стиле livestile. Она не боится экспериментов и всегда готова пробовать новые подходы к съёмке.

Андрей Василевский – профессионал свадебного и репортажного жанра. Он завоевал звание BEST на международном конкурсе 35AWARDS в 2023 году, демонстрируя свой высокий уровень мастерства. Андрей совмещает работу фотографом с ведением блога, где делится своим опытом и знаниями с коллегами по цеху.

Виктория Новикова – опытный фотограф и педагог. Её портфолио включает портретные и художественные работы в смешанной технике с элементами аналогового и цифрового коллажа. Она также проводит мастер-классы и индивидуальные занятия по фотографии и живописи.

Отправить заявку на фотоконкурс можно до 13 марта включительно. Регистрация проходит через форму.

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