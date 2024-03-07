Более 30 наград завоевали псковичи на Кубке Ленинградской области по карате

17:02, 07 марта 2024, ПАИ

34 награды завоевали псковичи на Кубке Ленинградской области по карате WKF, который прошёл в Кировске. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня







В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Они состязались в дисциплинах «ката» и «кумите».

Среди 34 наград 12 оказались высшей пробы. Золото в дисциплине «ката» взяли Давид Волин, Глеб Екимов, Богдан Брейник, Василиса Кугут, Анастасия Семёнова, Мирослава Левина и Елизавета Потебня. В дисциплине «кумите» лучшими стали псковичи Иван Семёнов, Сабина Горбенко, Олег Куприянчик, Алексей Буравлев и Дмитрий Потебня.

Псковичей на соревнованиях возглавлял тренер сборной Псковской области по карате в разделе «ката» Евгений Ермолов. «Огромное спасибо Федерации карате Ленинградской области за приглашение и возможность принять участие в этом турнире. Это очень хорошая возможность для ребят проявить себя», – сказал он.

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