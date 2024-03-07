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Юные псковичи прошли в финал межрегионального турнира по волейболу

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», прошли в финал межрегионального турнира по волейболу «Кубок Феникса» среди участников 2011 года рождения. Состязания проходят в Воронеже с 6 по 8 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Юные псковичи прошли в финал межрегионального турнира по волейболу. Фото предоставил Сергей Иванов

В первый день соревнований местные воспитанники проиграли сильному сопернику из Воронежа со счётом 1:3 (21:25; 23:25; 26:24; 21:25). Затем псковичи выровнялись во второй игре, одержав уверенную победу над курским «Меркурием» со счётом 3:0 (25:11; 25:13; 25:05).

Сегодня, 7 февраля, подопечные Сергея Иванова провели две встречи – обе закончились сухой победой псковской сборной: сначала досталось второму составу воронежского «Кристалла» – 3:0 (25:9; 25:15; 25:5), а затем без особых проблем псковские волейболисты справились со старооскольцами – 3:0 (25:19; 25:18; 25:16).

Завтра подопечные Сергея Иванова попробуют взять реванш у первого состава воронежского «Кристалла», где решится судьба золотых наград турнира. Начало в 11:50.

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