Псковские транспортные полицейские присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»

19:40, 07 марта 2024, ПАИ

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте присоединились к всероссийской акции МВД России «8 Марта – в каждый дом», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте



Фото: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте



Фото: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте



Фото: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте



Фото: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте









Транспортные полицейские и общественники поздравили женщин с наступающим праздником, вручили им тюльпаны и памятки по соблюдению мер безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

Без внимания не остались и ветераны ведомства. Начальник ЛОП на станции Дно капитан полиции Евгений Журавин встретился с Валентиной Ивановой, которая 25 лет отдала службе в подразделении ЛОВД на станции Дно инспектором ПДН. От лица коллектива Псковского ЛО МВД России на транспорте он вручил ветерану цветы и пожелал ей прекрасного весеннего настроения. Валентина Иванова в свою очередь поблагодарила коллег за оказанное ей внимание.