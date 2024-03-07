Сотрудники ПИШ Союзного государства и ПсковГУ выпустили учебник «Технологическая оснастка в машиностроении»

22:15, 07 марта 2024, ПАИ

В издательстве «Инфра-Инженерия» вышел в свет учебник «Технологическая оснастка в машиностроении», авторами которого стали заведующий отделением инженерных технологий образовательного департамента Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Евгения Евгеньева и доцент отделения инженерных технологий Сергей Дмитриев, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В книге собран материал, обобщающий многолетний опыт преподавания дисциплины «технологическая оснастка», а также рассмотрены вопросы проектирования современной станочной оснастки при изготовлении деталей общего машиностроения на металлорежущих станках и приведены примеры силовых и точностных расчётов.

Учебник может быть использован при курсовом проектировании и выполнении ВКР.