Полиция разыскивает пропавшего 40-летнего великолучанина

11:00, 08 марта 2024, ПАИ

Великолукские полицейские разыскивают 40-летнего мужчину, который пропал два года назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 – (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 – (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки) или 02, 112.