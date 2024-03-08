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Общество

Владимир Путин помиловал 52 осужденные женщины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Об этом 8 Марта сообщила пресс-служба Кремля.

«При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Право президента РФ на помилование осужденных прописано в статье 89 Конституции РФ. Согласно закону, указ главы государства о помиловании в течение пяти рабочих дней после его издания направляется главе региона, в МВД, территориальный орган уголовно-исполнительной системы и администрацию исправительного учреждения.

В России, как и в других странах, существует также процедура амнистии, которая, в отличие от помилования, носит не индивидуальный характер. На заседании Совета по правам человека в декабре 2023 года Путин говорил о возможности принятия решения об амнистии «некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы.

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