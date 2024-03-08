В Опочке определили Мисс Дюймовочку

16:30, 08 марта 2024, ПАИ

Конкурс красоты «Мисс Дюймовочка» прошёл в Опочецком доме культуры, сообщает газета «Красный маяк».

Участницы конкурса рассказывали о своих семьях, увлечениях, домашних питомцах, пели и танцевали, декламировали стихи и участвовали в постановках. В оригинальных конкурсах все юные принцессы ещё раз показали, какие они весёлые и находчивые, умные и умелые, творческие и дружные.

За спиной каждой из них была любящая семья. Мамы, папы, братья и сёстры, бабушки и дедушки всеми силами поддерживали своих любимых красавиц. Чувствуется, что к конкурсу готовилась вся семья. Не зря на награждении за спиной каждой принцессы стояла самая лучшая на свете мама!

Титула «Мисс Дюймовочка» единогласно была удостоена Злата Ющенко. Василиса Квашина стала Мисс Улыбка, Ксения Мамедова – Мисс Обаяние, Алина Кудряшова – Мисс Очарование. Валентине Ларионовой присуждён титул «Мисс Фантазия», Веронике Метик – «Мисс Вдохновение», а «Мисс Загадка» – Василисе Трегубовой. Праздник получился фантастический!