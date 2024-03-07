Триста человек эвакуировали из торгового центра в Челябинске из-за выброса пара

17:03, 08 марта 2024, ПАИ

Триста человек, в том числе сорок детей, эвакуировали из торгового центра «Фиеста» в Челябинске, сообщает РИА Новости.

Причиной эвакуации стала сработавшая пожарная сигнализация, сообщили МЧС.

«По прибытии сотрудников челябинского пожарно-спасательного гарнизона было установлено, что сработала автоматическая пожарная сигнализация в результате выброса пара на фуд-корте. Самостоятельно из здания эвакуировалось 300 человек, в том числе 40 детей», — говорится в сообщении.