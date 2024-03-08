Семейное «Поле чудес» прошло в Красногородске

20:20, 08 марта 2024, ПАИ

Развлекательная программа «Семейное чудо» в формате игры «Поле чудес» прошло в Красногородском доме культуры, пишет газета «Заря».

Ведущими были работники Дома культуры Нина Колесникова и Надежда Петрова. В первой тройке игроков оказалась семья Алексея и Ирины Ивановых и их дочь Мирослава. Во второй –Фёдор и Светлана Игнатьевы со своей внучкой Варварой. В третьем – Андрей и Нелли Фёдоровы со своей внучкой Кирой.

Участники не только отгадывали буквы и слова, но и рассказывали о себе, своих семьях и даже танцевали на сцене, отметили в газете.

В финальную тройку игроков вошли Ирина Иванова, Фёдор Игнатьев и Нелли Фёдорова. Победителем игры стал Фёдор Игнатьев, который согласился на супер-игру и выиграл приз. Всех участников наградили сладкими призами и тёплыми пледами.

Кроме того, на сцене выступили участники художественной самодеятельности Красногородского района.

Зритель смог зарядиться праздничным настроением и позитивом, заключили в издании.