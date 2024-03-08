Праздничный концерт в честь 8 Марта прошёл в Пушкинских Горах

20:41, 08 марта 2024, ПАИ

Праздничный концерт «В этот день, теплом согретый, все цветы и песни вам», посвящённый 8 Марта, прошёл в Пушкиногорском культурно-досуговом центре, пишет газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»













Женщин поздравила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. Особые слова благодарности она сказала матерям и жёнам, чьи сыновья и мужья находятся в зоне СВО.

На сцене выступили солисты Галина Бородина, Сергей Булатов, Ольга Урядникова, Василий Кондратюк, Ксения Иванова, Юрий Петров, Вадим Снегов. На саксофоне для женщин сыграл Евгений Шлифер. Кроме того, в концерте приняли участие местные хореографические коллективы «Смаил», «Надежда», «Аврора», «Самоцветы», «Падам».

Зажигательные концертные номера подарили всем присутствующим праздничное настроение, отметили в газете.