Великолучанин подозревается в краже телефона и денег

22:47, 08 марта 2024, ПАИ

Великолучанина подозревают в краже телефона и денег с чужого банковского счёта, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД.

61-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный украл у него мобильный телефон и похитил 5 700 рублей с его банковской карты.

В совершении преступления подозревают ранее судимого 39-летнего великолучанина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что любитель кофе из Великих Лук подозревается в краже, а пьяный велосипедист не смог доехать до кладбища в Псковском районе.