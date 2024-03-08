Британские учёные открыли ферменты, позволяющие цветам светиться

23:55, 08 марта 2024, ПАИ

Учёные из лаборатории медицинских наук Совета медицинских исследований в Лондоне открыли растительные ферменты, которые вызывают свечение живых тканей. Благодаря открытию можно создавать светящиеся растения, пишет «Газета.ру».

Технология представляет собой гибрид гиспидина растений с ферментами, обнаруженными в грибах.

Первым продуктом, использующим гиспидин, стала петуния Firefly Petunia, которая получила своё название из-за того, что её бутоны, излучающие свет, похожи на светлячков.

Кроме того, технология разработана не только с целью эстетического эффекта, но и для более глубокого изучения молекулярной физиологии растений. Свечение может указывать на засуху или нападение вредителей, отметили эксперты.

Кроме того, заставить светиться можно грибы и даже клетки человека, заключили исследователи.